На месте жуткой аварии в Калужской области хотят поставить светофор

30 ноября ДТП в селе Кудиново на трассе А130 унесло жизни 54-летней женщины и ее 21-летнего сына.

Как мы уже рассказывали, их на пешеходном переходе сбил водитель «Фольксвагена».

- Это далеко не первый случай на злосчастном участке, - прокомментировал ситуацию 2 декабря глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Попросил повторно обратиться к собственникам дороги и организовать совещание с выездом на место для принятия решения. Здесь обязательно необходим светофорный объект.