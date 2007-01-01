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Новость дня Обнинск

На месте жуткой аварии в Калужской области хотят поставить светофор

30 ноября ДТП в селе Кудиново на трассе А130 унесло жизни 54-летней женщины и ее 21-летнего сына.
Дмитрий Ивьев
09:36 сегодня
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Как мы уже рассказывали, их на пешеходном переходе сбил водитель «Фольксвагена».

- Это далеко не первый случай на злосчастном участке, - прокомментировал ситуацию 2 декабря глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Попросил повторно обратиться к собственникам дороги и организовать совещание с выездом на место для принятия решения. Здесь обязательно необходим светофорный объект.

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