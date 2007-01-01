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Новость дня Обнинск

Калужский стоматолог попался на крупном мошенничестве

Прокуратура направила в суд уголовное дело 46-летнего мужчины из Боровского района.
Дмитрий Ивьев
16:03 сегодня
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Изображение создано с помощью нейросети.
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Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.

Еще в 2015 году он взял в банке целевой кредит на 14 миллионов рублей на покупку земли и строительства дома.

Чтобы получить деньги, он предоставил поддельные документы о своей зарплате и доходах супруги.

Деньги мужчина потратил на закупку оборудования для своей стоматологической клиники.

За мошенничество ему грозит до 10 лет колонии.

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