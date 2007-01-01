Калужский стоматолог попался на крупном мошенничестве
Прокуратура направила в суд уголовное дело 46-летнего мужчины из Боровского района.
Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.
Еще в 2015 году он взял в банке целевой кредит на 14 миллионов рублей на покупку земли и строительства дома.
Чтобы получить деньги, он предоставил поддельные документы о своей зарплате и доходах супруги.
Деньги мужчина потратил на закупку оборудования для своей стоматологической клиники.
За мошенничество ему грозит до 10 лет колонии.