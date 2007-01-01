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Обнинск

В Боровске отремонтировали спуск с пешеходного моста

Работы проведены на улице Советской, сообщили 2 декабря в администрации города.
Дмитрий Ивьев
13:05 сегодня
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Напомним, несколько досок исчезли 20 ноября.

- Похоже, они кому-то были совершенно необходимы, - прокомментировали в администрации.

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