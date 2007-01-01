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Обнинск

На улице в Боровске установили обзорное сферическое зеркало

Дмитрий Ивьев
14:41 сегодня
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Для безопасности дорожного движения его поставили на улице Женщин Работниц, рассказали 2 декабря в администрации города.

- Ранее автолюбителям приходилось вслепую выезжать на более чем метр проезжей части, чтобы получить возможность разглядеть всю дорожную обстановку, - заявили в администрации. - Теперь, благодаря этому зеркалу, обеспечивается дополнительный обзор, позволяющий водителям уверенно ориентироваться при движении и выезде с детского учреждения.

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