На улице в Боровске установили обзорное сферическое зеркало

Для безопасности дорожного движения его поставили на улице Женщин Работниц, рассказали 2 декабря в администрации города.

- Ранее автолюбителям приходилось вслепую выезжать на более чем метр проезжей части, чтобы получить возможность разглядеть всю дорожную обстановку, - заявили в администрации. - Теперь, благодаря этому зеркалу, обеспечивается дополнительный обзор, позволяющий водителям уверенно ориентироваться при движении и выезде с детского учреждения.