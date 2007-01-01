В Обнинске осветили двор на улице Энгельса

Фонари установили на фасаде дома №15а, рассказали 30 ноября в администрации города.

Всего там шесть светодиодных светильников.

- По программе добровольного участия по развитию наружного освещения светильники на фасаде дома устанавливаются за счёт города, - пояснили в администрации. - Жители затем оплачивают потребленную электроэнергию. Участие в программе возможно, только если жители согласны с ее условиями и принимают соответствующее решение на общем собрании собственников.