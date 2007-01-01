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Обнинск

Новое освещение появилось на улице Курчатова в Обнинске

Светильники установили на фасаде дома №41, рассказали в администрации города.
Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
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Там смонтировано семь светодиодных ламп.

Работы проведены по городской программе с участием жителей дома.

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