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Обнинск

Пожар произошел ночью в Малоярославце

На улице Урицкого загорелась баня, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:40 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Из людей в результате пожара никто не получил травмы.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось потушить деревянную постройку.

Причины пока устанавливаются.

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