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Обнинск

В Обнинске заасфальтировали несколько разрытых участков

Ранее там проходили работы на теплотрассах.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
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- Завершили асфальтирование у Маркса, 102-144, заканчиваем эти работы и у домов 118-124, - рассказали 29 ноября в филиале РИР. - Также заканчиваем благоустраивать также место проведения ремонта на Гагарина, 35-45.

У Городского дома культуры уложили брусчатку, там осталось восстановить небольшой участок тротуара.

- На Ленина 200-206 готовимся к асфальтированию, - заявили в филиале РИР. - У Курчатова, 43 переустраиваем тепловую камеру и также готовимся к асфальтированию.

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