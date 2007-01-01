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Обнинск

В Обнинске завершается благоустройство круга Маркса - Королева - Гагарина

О ходе работ в пятницу, 29 ноября, рассказали в филиале РИР.
Дмитрий Ивьев
14:57 сегодня
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- На кругу подрядчик ведет работы по переустройству колодцев ливневой канализации, - пояснили коммунальщики.

После этого территорию разровняют.

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