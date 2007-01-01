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Обнинск

Житель Обнинска отправится в колонию за убийство отца

В пятницу, 29 ноября, городской суд огласил приговор.
Дмитрий Ивьев
15:55 сегодня
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Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как мы уже рассказывали, преступление произошло в 2018 году.

- В январе 2018 года подсудимый вместе со своей женой пришли в квартиру отца, где обнаружили его спящим в состоянии алкогольного опьянения, а своего ребёнка — оставленным без присмотра, - рассказывали ранее в Следственном комитете. - Из-за возникшей неприязни подсудимый избил отца, а затем сдавил его шею руками и начал трясти. После этого они вместе с женой и сыном покинули место происшествия. Потерпевший скончался в своей квартире от полученных травм.

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