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Обнинск

В Обнинске стартовали соревнования по спортивной гимнастике

Спортсмены в 23-й раз будут выявлять сильнейших в рамках Кубка губернатора Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 306
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На турнир приехали 200 участников из 23 регионов России, а также из Беларуси.

Обладатели всех наград станут известны 30 ноября.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
Авто и транспорт
Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:47 сегодня
4 2066
октябрёнок

собаку по следу пускали?

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:25 сегодня
4 2066
октябрёнок

у-р-а! у-р-а! у-р-а!

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13:17 сегодня
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Пока из областного бюждета помогают в ущерб другим районам можно инвесторов отфутболивать. Это что-то новенькое в инвестициционной политике региона-лидера

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10 6248
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Теперь воспиталей можно чморить

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12:30 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

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Семья из Калуги снимала порно ради лайков
12:26 сегодня
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Shurez

Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы

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