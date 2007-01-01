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В Обнинске стартовали соревнования по спортивной гимнастике

Дмитрий Ивьев

Спортсмены в 23-й раз будут выявлять сильнейших в рамках Кубка губернатора Калужской области.

Дмитрий Ивьев 306 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники