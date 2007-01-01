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Главная Новости Обнинск Калужанка признала отцом своего ребенка мужчину, которого ни разу не видела
Обнинск

Калужанка признала отцом своего ребенка мужчину, которого ни разу не видела

Инцидент возник в Жуковском районе, сообщили 29 ноября в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:48 сегодня
0 1152
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Женщина вписала мигранта в документы. Якобы он является отцом ее дочери.

Хотя на самом деле женщина даже не была знакома с иностранцем. За услугу она получила деньги.

А мигрант смог в упрощенном порядке получить вид на жительство и гражданство.

После обращения прокуратуры суд аннулировал запись о регистрации установления отцовства.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
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mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

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colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

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У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

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