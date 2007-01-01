Калужанка признала отцом своего ребенка мужчину, которого ни разу не видела
Инцидент возник в Жуковском районе, сообщили 29 ноября в прокуратуре Калужской области.
Женщина вписала мигранта в документы. Якобы он является отцом ее дочери.
Хотя на самом деле женщина даже не была знакома с иностранцем. За услугу она получила деньги.
А мигрант смог в упрощенном порядке получить вид на жительство и гражданство.
После обращения прокуратуры суд аннулировал запись о регистрации установления отцовства.
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