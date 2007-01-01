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Обнинск

В Балабаново грузовик застрял в тоннеле

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября, сообщили в районном информационном центре.
Дмитрий Ивьев
11:08 сегодня
1 980
Фото: РИЦ Боровского района.
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Водитель пытался выехать из города, но не рассчитал габариты.

На данный момент движение на дороге уже восстановили.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

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colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

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