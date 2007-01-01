Новый детский сад в Боровском районе достроят в декабре
Работы в военном городке Митяево должны завершиться до конца нынешнего года.
Потом начнется этап оснащения мебелью, оборудованием и получение лицензии, сообщил 29 ноября глава администрации района Николай Калиничев.
- Подводных камней возникает немало, но результат уже просматривается, - заявил чиновник.
В садике запустили отопление, идет отделка, завершаются работы с фасадом.
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