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Обнинск

Новый детский сад в Боровском районе достроят в декабре

Работы в военном городке Митяево должны завершиться до конца нынешнего года.
Дмитрий Ивьев
10:17 сегодня
0 156
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Потом начнется этап оснащения мебелью, оборудованием и получение лицензии, сообщил 29 ноября глава администрации района Николай Калиничев.

- Подводных камней возникает немало, но результат уже просматривается, - заявил чиновник.

В садике запустили отопление, идет отделка, завершаются работы с фасадом.

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