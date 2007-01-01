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Обнинск

В Обнинске организовали освещение на улице Звездной

Светильники установили на фасаде дома №17.
Дмитрий Ивьев
08:53 сегодня
0 216
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Там смонтированы три светодиодные лампы, сообщили в городской администрации.

Работы проведены по городской программе о добровольном участии жителей по развитию наружного освещения.

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