В Воробьево начали ремонтировать остановку
Работы ведутся в Малоярославецком районе.
- Приступили к ремонту остановочного павильона в санатории Воробьёво, откуда дети из ПВР доставляются в образовательное учреждение силами школьного автобуса, - рассказал 28 ноября глава районной администрации Вячеслав Парфенов. - Посмотрим, что будет по итогу!
Напомним, ранее сообщалось, что остановку отремонтируют за счет предпринимателей.
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