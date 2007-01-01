В Воробьево начали ремонтировать остановку

Работы ведутся в Малоярославецком районе.

- Приступили к ремонту остановочного павильона в санатории Воробьёво, откуда дети из ПВР доставляются в образовательное учреждение силами школьного автобуса, - рассказал 28 ноября глава районной администрации Вячеслав Парфенов. - Посмотрим, что будет по итогу!

Напомним, ранее сообщалось, что остановку отремонтируют за счет предпринимателей.