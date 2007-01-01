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Обнинск

В Воробьево начали ремонтировать остановку

Работы ведутся в Малоярославецком районе.
Дмитрий Ивьев
15:21 сегодня
0 246
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- Приступили к ремонту остановочного павильона в санатории Воробьёво, откуда дети из ПВР доставляются в образовательное учреждение силами школьного автобуса, - рассказал 28 ноября глава районной администрации Вячеслав Парфенов. - Посмотрим, что будет по итогу!

Напомним, ранее сообщалось, что остановку отремонтируют за счет предпринимателей.

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Лента комментариев
Василёк

а от проекционного перехода, как обычно - толку нет

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Тут в комментах все проклинают Денисова , ни одной благодарности не видел , зато журналисты все поблагодарили, непонятно за что.

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1 1540
Василёк

чей родственик занимается установкой этого бесполезного барахла ?

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15:42 сегодня
1 1126
Question

Разрешили бы поворот налево из среднего ряда по ул Кирова на ул Плеханова, тогда бы и пробка рассосалась бы быстрей с кольца. А сейчас там только поворот с одной крайней полосы на лево.

...
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Будут просто сбивать людей. Совсем офигели чунуши, они ж пешком и не ходят.

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2 1540
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Время зря не теряли. Совмещали приятное с полезным. Да ещё и бессребреники.

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
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colorkaluga

Класс, еще нет денег, а уже все придумали! Что-то мне подсказывает, что уже знают где взять деньги... Хоть бы без "выкрутасов сделали все места с контейнерами и не только в центре, у ж потом бы и о "космосе" думали...

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M

лишь бы посадить и палку поставить, а когда у меня мошенника надо было поймать не сдали дело заводить

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Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:17 сегодня
3 6730
M

мешали что ли кому

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:16 сегодня
3 6730
mrTJohn

Страшно попасть под такого монстра.

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Грузовик с молоком сбил пешехода в Калужской области
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