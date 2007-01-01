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Обнинск

В Малоярославце ямы на двух улицах закопают в декабре

Подрядчик обещает завершить работы в течение 10 дней, сообщил 28 ноября глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
0 292
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На улице Парижской Коммуны и в Серпуховском переулке прокладывают воду и канализацию.

- Работы немного затянулись, но в этом году необходимо всё завершить, - заявил Парфенов. -Сегодня с главой администрации города Михаилом Крыловым выехали на место и переговорили с населением по вопросу благоустройства. Людей волнует восстановление кюветов после прокладки сетей. Заверили, что обязательно подрядная организация это сделает и будут ещё и гарантийные обязательства после просадки грунта.

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Лента комментариев
Василёк

а от проекционного перехода, как обычно - толку нет

...
Авто и транспорт
В Калуге появился новый светофор на улице Жукова
16:13 сегодня
1 926
M

Тут в комментах все проклинают Денисова , ни одной благодарности не видел , зато журналисты все поблагодарили, непонятно за что.

...
Общество
Дорога в Турынино, новые школы и целые микрорайоны: Дмитрий Денисов рассказал о перспективах развития Калуги
15:43 сегодня
1 1540
Василёк

чей родственик занимается установкой этого бесполезного барахла ?

...
Благоустройство
В Калуге подсветили переходы на площади Победы
15:42 сегодня
1 1126
Question

Разрешили бы поворот налево из среднего ряда по ул Кирова на ул Плеханова, тогда бы и пробка рассосалась бы быстрей с кольца. А сейчас там только поворот с одной крайней полосы на лево.

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
15:41 сегодня
2 1540
M

Будут просто сбивать людей. Совсем офигели чунуши, они ж пешком и не ходят.

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
15:40 сегодня
2 1540
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Время зря не теряли. Совмещали приятное с полезным. Да ещё и бессребреники.

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
15:10 сегодня
3 6730
colorkaluga

Класс, еще нет денег, а уже все придумали! Что-то мне подсказывает, что уже знают где взять деньги... Хоть бы без "выкрутасов сделали все места с контейнерами и не только в центре, у ж потом бы и о "космосе" думали...

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
13:33 сегодня
4 1360
M

лишь бы посадить и палку поставить, а когда у меня мошенника надо было поймать не сдали дело заводить

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:17 сегодня
3 6730
M

мешали что ли кому

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:16 сегодня
3 6730
mrTJohn

Страшно попасть под такого монстра.

...
Происшествия
Грузовик с молоком сбил пешехода в Калужской области
13:07 сегодня
1 1174
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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