В Малоярославце ямы на двух улицах закопают в декабре

Подрядчик обещает завершить работы в течение 10 дней, сообщил 28 ноября глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

На улице Парижской Коммуны и в Серпуховском переулке прокладывают воду и канализацию.

- Работы немного затянулись, но в этом году необходимо всё завершить, - заявил Парфенов. -Сегодня с главой администрации города Михаилом Крыловым выехали на место и переговорили с населением по вопросу благоустройства. Людей волнует восстановление кюветов после прокладки сетей. Заверили, что обязательно подрядная организация это сделает и будут ещё и гарантийные обязательства после просадки грунта.