Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на калужской трассе

Около 13:20 в четверг, 28 ноября, на дороге А130 в Жуковском районе произошла авария с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, недалеко от пересечения с трассой А108 43-летняя женщина двигалась в сторону Москвы за рулем «Хендай Гетц» и врезалась в «Тойоту Лендровер», а этот автомобиль отбросило в «Шкоду».

Травмы получили водитель «Хендая» и ехавший с ней 12-летний мальчик. Их доставили в КБ №8 Обнинска, рассказали в полиции.