Восемь катков откроют в Обнинске

Если позволит погода, они заработают уже в декабре, сообщили в администрации города.

В городском парке откроют каток площадью в 2000 квадратных метров. Там же организуют прокат коньков.

Кроме того, в парке строят пятиметровую деревянную зимнюю горку. Кататься можно будет на ледянках или ватрушках.

Еще семь городских катков будут находиться по этим адресам: