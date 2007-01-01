Восемь катков откроют в Обнинске
Если позволит погода, они заработают уже в декабре, сообщили в администрации города.
В городском парке откроют каток площадью в 2000 квадратных метров. Там же организуют прокат коньков.
Кроме того, в парке строят пятиметровую деревянную зимнюю горку. Кататься можно будет на ледянках или ватрушках.
Еще семь городских катков будут находиться по этим адресам:
- на площади у Дома учёных,
- на территориях школ № 4, 7 и 10,
- на ул. Энгельса, 26,
- на пр. Маркса, 73,
- на ул. Долгининской, 6.
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