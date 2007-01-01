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Обнинск

Восемь катков откроют в Обнинске

Если позволит погода, они заработают уже в декабре, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
14:57 сегодня
0 184
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В городском парке откроют каток площадью в 2000 квадратных метров. Там же организуют прокат коньков.

Кроме того, в парке строят пятиметровую деревянную зимнюю горку. Кататься можно будет на ледянках или ватрушках.

Еще семь городских катков будут находиться по этим адресам:

  • на площади у Дома учёных,
  • на территориях школ № 4, 7 и 10,
  • на ул. Энгельса, 26,
  • на пр. Маркса, 73,
  • на ул. Долгининской, 6.

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Лента комментариев
colorkaluga

Класс, еще нет денег, а уже все придумали! Что-то мне подсказывает, что уже знают где взять деньги... Хоть бы без "выкрутасов сделали все места с контейнерами и не только в центре, у ж потом бы и о "космосе" думали...

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M

лишь бы посадить и палку поставить, а когда у меня мошенника надо было поймать не сдали дело заводить

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мешали что ли кому

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mrTJohn

Страшно попасть под такого монстра.

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mrTJohn

Теперь жертва изменилась.

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Александр KU

Их такого же недометалла как и остановки. Он весь в дырках и ржавчине после первой зимы. Выглядит позорно. Красят с помощью кистички, потом ещё хуже становится. Где нормальные павильоны из кирпича и чугуна? А ну да это не выгодно. Ведь в Калуге могут сделать только для сдачи проекта, дальнейшая судьба никого не интересует и так во всем что делается в городе. Верните нормальных управленцев думающих не только как набить свой карман, которые хотят чтобы это было красиво и надолго.

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
13:01 сегодня
4 1126
Meshootka

Это не Комов, уходя, предложил сделать? Космический мусор по космическим ценам за вывод ТБО.

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
12:59 сегодня
4 1126
Shurez

Теперь космический мусор будет притягиваться в космические мусорки?😀

...
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В Калуге оборудуют космические мусорки
12:27 сегодня
4 1126
mrTJohn

А что это за пилот весь кадр испортил?

...
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11:38 сегодня
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habitant

принято считать, что притянуть производство в регион это хорошо, налоги+работа+прибыль.

...
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