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Обнинск

В Малоярославце прорвало магистральный водопровод

Утечка произошла утром 28 ноября у завода на улице Мирной, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 358
Фото: администрация Малоярославца.
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Трубу уже удалось залатать.

На время проведения ремонта не пришлось отключать воду в домах.

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