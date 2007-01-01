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Обнинск

Суд постановил выслать мигранта из Обнинска

Апелляцию мужчины из Кыргызстана отклонили, сообщили 27 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 206
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Мигрант приехал в Россию по безвизовому соглашению, но вовремя не выехал из страны.

В ноябре нарушитель попался сотрудникам полиции.

Иностранец пытался обжаловать решение городского суда в областной инстанции в Калуге, однако вердикт остался прежним.

Мужчине нельзя будет въезжать на территорию России в течение пяти лет.

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