Суд постановил выслать мигранта из Обнинска

Апелляцию мужчины из Кыргызстана отклонили, сообщили 27 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.

Мигрант приехал в Россию по безвизовому соглашению, но вовремя не выехал из страны.

В ноябре нарушитель попался сотрудникам полиции.

Иностранец пытался обжаловать решение городского суда в областной инстанции в Калуге, однако вердикт остался прежним.

Мужчине нельзя будет въезжать на территорию России в течение пяти лет.