Суд постановил выслать мигранта из Обнинска
Апелляцию мужчины из Кыргызстана отклонили, сообщили 27 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.
Мигрант приехал в Россию по безвизовому соглашению, но вовремя не выехал из страны.
В ноябре нарушитель попался сотрудникам полиции.
Иностранец пытался обжаловать решение городского суда в областной инстанции в Калуге, однако вердикт остался прежним.
Мужчине нельзя будет въезжать на территорию России в течение пяти лет.
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