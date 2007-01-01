В Малоярославце открыли обновленный Музей воинской славы

Торжественная церемония прошла в среду, 27 ноября.

В музее в год его 85-летия провели капитальный ремонт.

- Это событие стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура», - рассказал глава администрации города Михаил Крылов. - В ходе ремонта была выполнена полная модернизация здания: от крыши до подвала.

Здание было построено в 1854 году, оно является объектом культурного наследия местного значения.