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Обнинск

В Малоярославце открыли обновленный Музей воинской славы

Торжественная церемония прошла в среду, 27 ноября.
Дмитрий Ивьев
16:05 сегодня
0 334
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В музее в год его 85-летия провели капитальный ремонт.

- Это событие стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура», - рассказал глава администрации города Михаил Крылов. - В ходе ремонта была выполнена полная модернизация здания: от крыши до подвала.

Здание было построено в 1854 году, оно является объектом культурного наследия местного значения.

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Лента комментариев
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