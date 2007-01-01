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Обнинск

В Калужской области дача сгорела из-за короткого замыкания

Пожар произошел вечером 26 ноября в СНТ «Березка» рядом с Ворсино, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:55 сегодня
0 282
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Из людей никто не пострадал.

Огонь удалось потушить.

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