В Обнинске запланировали капремонт 36 домов

Работы пройдут в 2025 году, сообщили в администрации города.

Адреса пока не опубликованы.

В порядок приведут кровли, фасады, отмостки, системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

В нынешнем году в наукограде капремонт проходил в 14 домах. В трех из них, где меняли лифты, работы пока так и не приняты, подрядчику дали время, чтобы устранить замечания.