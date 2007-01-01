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Обнинск

В Обнинске запланировали капремонт 36 домов

Работы пройдут в 2025 году, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
13:10 сегодня
0 292
Фото: администрация Обнинска.
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Адреса пока не опубликованы.

В порядок приведут кровли, фасады, отмостки, системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

В нынешнем году в наукограде капремонт проходил в 14 домах. В трех из них, где меняли лифты, работы пока так и не приняты, подрядчику дали время, чтобы устранить замечания.

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