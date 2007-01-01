В Обнинске запланировали капремонт 36 домов
Работы пройдут в 2025 году, сообщили в администрации города.
Адреса пока не опубликованы.
В порядок приведут кровли, фасады, отмостки, системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.
В нынешнем году в наукограде капремонт проходил в 14 домах. В трех из них, где меняли лифты, работы пока так и не приняты, подрядчику дали время, чтобы устранить замечания.
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