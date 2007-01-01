Около прудов в Обнинске установили предупреждающие таблички
На водоемах начал образовываться лед, но выходить на него опасно.
- В связи с устойчивой минусовой температурой на Белкинских и Комсомольских прудах прогнозируется ледостав, - прокомментировали ситуацию 26 ноября в администрации города. - Пока на прудах толщина льда не станет безопасной, выходить на неокрепший лёд категорически запрещено.
С 26 ноября спасатели начали патрулировать водоёмы в черте города.
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