Около прудов в Обнинске установили предупреждающие таблички

На водоемах начал образовываться лед, но выходить на него опасно.

- В связи с устойчивой минусовой температурой на Белкинских и Комсомольских прудах прогнозируется ледостав, - прокомментировали ситуацию 26 ноября в администрации города. - Пока на прудах толщина льда не станет безопасной, выходить на неокрепший лёд категорически запрещено.

С 26 ноября спасатели начали патрулировать водоёмы в черте города.