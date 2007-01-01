В Калужской области законсервировали церковь XVIII века

Противоаварийные работы завершились в селе Дольское Малоярославецкого района на территории Усадьбы Белкиных.

Церковь Введения (Успения) построена в 1733 году и является памятником федерального значения. Храм закрыт в 1930-е годы.

- В рамках федеральной программы консервации памятников Министерством культуры Российской Федерации были выделены средства на срочную консервацию данного объекта, - рассказали 26 ноября в управлении по охране культурного наследия Калужской области. - В ноябре этого года при участии наших сотрудников состоялась успешная приемка выполненных работ.