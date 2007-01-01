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Обнинск

В Калужской области законсервировали церковь XVIII века

Противоаварийные работы завершились в селе Дольское Малоярославецкого района на территории Усадьбы Белкиных.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
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Церковь Введения (Успения) построена в 1733 году и является памятником федерального значения. Храм закрыт в 1930-е годы.

- В рамках федеральной программы консервации памятников Министерством культуры Российской Федерации были выделены средства на срочную консервацию данного объекта, - рассказали 26 ноября в управлении по охране культурного наследия Калужской области. - В ноябре этого года при участии наших сотрудников состоялась успешная приемка выполненных работ.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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