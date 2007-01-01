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Обнинск

Минометную мину нашли в Калужской области

Снаряд времен Великой Отечественной войны находился в лесу в Жуковском районе, сообщили 25 ноября в МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:51 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Мину обнаружили в трех километрах от СНТ «Березовая роща», расположенного у деревни Корсаково.

Спасатели обезвредили боеприпас.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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