Женщину в никабе выгнали из ресторана в Обнинске

Конфликт произошел на днях в одном из заведений наукограда.

Другие посетители сделали замечание мужу женщины, на что он обиделся. Началась перепалка.

По информации издания «Царьград», администрация ресторана попросила женщину в никабе и мужчину уйти и больше так не приходить.

В то же время появилась информация, что выставленные из ресторана люди обратились в правоохранительные органы Калужской области.