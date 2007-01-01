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Новость дня Обнинск

Женщину в никабе выгнали из ресторана в Обнинске

Конфликт произошел на днях в одном из заведений наукограда.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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Другие посетители сделали замечание мужу женщины, на что он обиделся. Началась перепалка.

По информации издания «Царьград», администрация ресторана попросила женщину в никабе и мужчину уйти и больше так не приходить.

В то же время появилась информация, что выставленные из ресторана люди обратились в правоохранительные органы Калужской области.

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