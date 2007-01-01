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Обнинск

В Обнинске у должников арестовали шесть машин

Транспорт обнаружили в ходе рейда, который провели судебные приставы и сотрудники дорожной полиции.
Дмитрий Ивьев
12:24 сегодня
1 566
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Инспекторы останавливали машины, за водителями которых числятся долги. В потоке их выявляли с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

К примеру, владелец «Рено Логан» задолжал банку 667 тысяч рублей. У водителя «Киа Рио» висел долг в 216 тысяч, рассказали 25 ноября в УФССП по Калужской области.

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Лента комментариев
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