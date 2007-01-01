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Обнинск

Жителей Балабаново попросили убрать машины с улицы Лесной

Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
0 282
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Во вторник, 26 ноября, в сквере «Лесогорье» будут проводиться монтажные работы.

Водителей просят не оставлять транспорт на парковке в районе домов 10а-14 по улице Лесной, сообщили в администрации города.

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