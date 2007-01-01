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Обнинск

В Обнинске зальют горку и каток в городском парке

Работы уже начались.
Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
0 416
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Фото из парка 24 ноября опубликовал исполняющий обязанности главы администрации города Вячеслав Лежнин.

Он посетил праздник, который прошел в воскресенье в честь Дня матери.

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