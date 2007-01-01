В Обнинске укладывают плитку возле дома культуры

Территорию благоустраивают после работ по замене коммуникаций.

- Проверил ход работ по укладке плитки около ГДК, - рассказал на выходных и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Работы будут находятся на гарантии. Весной проверим ещё раз.