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Обнинск

В Обнинске укладывают плитку возле дома культуры

Дмитрий Ивьев
09:38 сегодня
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Территорию благоустраивают после работ по замене коммуникаций.

- Проверил ход работ по укладке плитки около ГДК, - рассказал на выходных и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Работы будут находятся на гарантии. Весной проверим ещё раз.

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