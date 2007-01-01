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Обнинск

Магазин в Обнинске сгорел из-за короткого замыкания

Предварительные причины назвали в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:40 сегодня
0 454
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Напомним, пожар произошел днем 24 ноября.

Горел магазин «Светория» на 101 километре трассы М3 «Украина».

Обошлось без пострадавших.

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