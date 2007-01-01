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Обнинск

Улицы Обнинска обрабатывают реагентами

В ночь на 23 ноября в наукограде начался снегопад.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 320
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К утру уже намело несколько сантиметров снега.

- Дорожные службы вышли на обработку дорог противогололедными реагентами, - прокомментировал ситуацию и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

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Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

...
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Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:58 сегодня
3 1372
ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

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09:56 сегодня
1 788
Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

...
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09:48 сегодня
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Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

...
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09:11 сегодня
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Василёк

а погода не мешает ?

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23:00 22.11
1 1374
ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

...
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Василёк

еще бы он не поддержал

...
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22:33 22.11
3 1372
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
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Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 22.11
1 3746
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
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Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 22.11
1 1794
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
2 1984
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