На калужской трассе «Хендай» угодил под грузовик

Авария произошла вечером в пятницу, 22 ноября, на дороге А130 в Жуковском районе.

Недалеко от деревни Бухловка столкнулись легковой «Хендай» и грузовик «Рено».

По данным МЧС, травмы получил один человек. Информация о его состоянии уточняется.