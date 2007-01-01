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Обнинск

На калужской трассе «Хендай» угодил под грузовик

Авария произошла вечером в пятницу, 22 ноября, на дороге А130 в Жуковском районе.
Дмитрий Ивьев
20:10 22.11
0 704
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Недалеко от деревни Бухловка столкнулись легковой «Хендай» и грузовик «Рено».

По данным МЧС, травмы получил один человек. Информация о его состоянии уточняется.

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Лента комментариев
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Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

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ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

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kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

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В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
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Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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amorph

Может на социалистическую?😬

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16:27 22.11
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Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
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6 4678
Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

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15:36 22.11
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Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

...
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