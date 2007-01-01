Жительница Обнинска заснула с вором и лишилась телевизора
Об этой краже в пятницу, 22 ноября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Женщина познакомилась с мужчиной и пригласила его домой.
Они уснули вместе, но мужчина ночью поднялся, вынес телевизор и другие вещи на 250 тысяч рублей, отвез на машине домой, а потом вернулся в постель.
Утром он рассказал женщине, что всю ночь спал и не знает, куда пропал телевизор.
Но в ходе расследования подозреваемый признался в краже.
Часть вещей уже вернули хозяйке.
Вору грозит до пяти лет колонии.
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