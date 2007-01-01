-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жительница Обнинска заснула с вором и лишилась телевизора
Обнинск

Жительница Обнинска заснула с вором и лишилась телевизора

Об этой краже в пятницу, 22 ноября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:19 сегодня
0 348
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Женщина познакомилась с мужчиной и пригласила его домой.

Они уснули вместе, но мужчина ночью поднялся, вынес телевизор и другие вещи на 250 тысяч рублей, отвез на машине домой, а потом вернулся в постель.

Утром он рассказал женщине, что всю ночь спал и не знает, куда пропал телевизор.

Но в ходе расследования подозреваемый признался в краже.

Часть вещей уже вернули хозяйке.

Вору грозит до пяти лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

...
Авто и транспорт
В Калуге разметка запутала пешеходов
16:49 сегодня
1 9648
amorph

Может на социалистическую?😬

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
16:30 сегодня
2 1288
amorph

Куда летел торопыга?..

...
Происшествия
В Калуге двух подростков сбили на улице Луначарского
16:27 сегодня
1 834
Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
15:48 сегодня
6 4478
Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

...
Спорт
В Калуге стартует сезон зимнего плавания
15:36 сегодня
1 492
Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
14:32 сегодня
6 4478
Андрей Ермишин

Что значит ушел в отставку? Сбежал

...
Общество
В Калужской области ушел в отставку председатель избиркома
14:14 сегодня
2 1724
Василёк

нормальный человек такой дом не купит - энергетика не та. А денисов почему не хочет его выкупить ? Для него это - копейки. Продолжил бы историческое судьбу домика.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дом городского головы продают за 11,6 миллиона рублей
13:18 сегодня
2 2942
maks17

Возле 7 школы на светофоре такая же фигня при повороте налево к Широкой...

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
13:04 сегодня
2 1288
Булкин

Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

...
Происшествия
В Калуге сбили 6 беспилотников
12:19 сегодня
2 9818
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9laDAxejZTQlJhWmlkK0ppUzdQTnc9PSIsInZhbHVlIjoieEtuMi8yeVNlckFBNVRzbmVMNndLemMyQUorSjRVbTNlNVRYeUxQUlA2eGdYeW1MTUcrNTlaL294ZVo2d2l5a3FtWllZUkVrUlNERjhYUzg5VXgrakt6NXlna2oxcnpBRUlCUlhqQUlubWhrMFcrdUtqeE9UTWlqclAxcEFPRDlFNUt4WjZnMXRmc1JsN0FhSGEvalRUY0FzN1d6SkFMTklDeGVYYVZmUjJEK1NRak5VTmsxL0wwZ3lhSUV0MHBRZTZFS3JyUUtSRnJaY3FtenNMUTJTUFVCZGNrd1NZcnVGR2Zwb2ZZdDRGQXByYlBiRWZnTkJoVUdueEtHV3VGVml2R1dxbzljZWtCUmdRdXdVdHZhTTBKODR5U1YxYjN1QlRSSFVwMnVJbU41Q29sVDdrYVkySVhwcmF4cUxzNU02UkNnMEVKc3pDTUp1SWR5UG9zODdpN0Jxb0tOWG1BR00yOEdqL0hjalJrYk54K29yV1hTT0dIZUs1cFV3QXJ0ZWx0VkhvNjJrdWE1bUxYeGZLTjVaY3VkZThSbWU3SldKUTNyb1ArMzFWREtoc00wenBZWXJ3R0ZiMnNXQU0zUnRQOWhyeHlBaXFvZGdhcmM1WXZ4TUU3UDlETHN4ZDFIeFNsYkdiTXVndStpTDYrUmFEOVFoeWdkMlZjVXBKWWZtenBiK0RQU1N4WGpUVStnSURCcU1wbVIxaXpsa2ZhV2hPV0dhN3gwRndVNlBndXh0ZDBqOGIxRHJTOWg2V2VaUFlzVHRJeXlXdWNlYVBtSjk2eXkwMWVZVXhxUEEvLzdvMVdpQUFhMEdYN2hVMkxDM25TK3hkdUdjYjNDTWF2YyIsIm1hYyI6ImJjMjRmYzVmZjBkY2JjOWMzODY2MDY3NTYzNjZhZTNlMzBkZjhlNDNhMDNjOTk5ZjBjYzhiNjQ3MmNmZmRiNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik9QWVBaQlptcURyZnhDSG9jRFBWU3c9PSIsInZhbHVlIjoiWDZiajdQcUJTdEpvd3RiMGIxb2xwVEhzbW9XeVNTRTVBaWNrL3dmWFUzM2JEdlU4VkUxTGgrbXZPdTN0N3VPWEJFdjkrOFg4ZU5LakZpVHpDWGVNRzhpTlRDSmZLMkRIb2ppbkpGdE5qMGlqTHZQRjFvK24xZDVnTDFyZkZDL2loSCtXUGFVZzY2Qjdzck5TTDdPUDJyVTdpSUUwN3ZSajNiN0Y3aEw2U2p5RUxEQ05PTnZNYlRHM3c3eUF3Z2cxZ3J1ME40NU11SEhjU0Yyd2ZkVTlYYTY0TDFJR3p5a01OaHhZUnM1UC9hTzJ4QkltVkZwdXRQdm9UekVKUGg1ZHZYd25kcXBpWll5ZUE3OVdGWURCSGxUVnF6b0N4a3NDR3lJN1NrUzhCYjNicjR5aG9Dd0o3NGp3M2QwSk8rZFJwMEJYUEE5bU9WMjFmbVVsV0RNcWhKbWVIcjZZbjZhRDlkSUdCOG8zQlducmJrTHZydmhKTytiWXUyYWtkZEZpWmljWUdyQkliN0EyVk50bWNTaCtzYVNsQUlkOVowbGNUejRMNTNMT2NGY0I3WmFkRDJtQ2hMYmUzQ01GTkxEaSIsIm1hYyI6IjQ4MmU5NWRhOWM1Njk4NzhiYWQ3ZDg5OTIyMTk5ZDg1YWM0Y2QwOTkyZTg3ZmNkOWE2MjBlODNmMDE3Nzg0N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+