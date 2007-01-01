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Главная Новости Обнинск Назначен новый глава администрации Балабаново
Обнинск

Назначен новый глава администрации Балабаново

21 ноября им стал Александр Козлов, который до этого был заместителем.
Дмитрий Ивьев
15:01 сегодня
0 366
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Прежний руководитель администрации города Сергей Галкин ушел на повышение.

Он стал заместителем главы администрации Боровского района, ответственным за экономический блок.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

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Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

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15:36 сегодня
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Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

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14:14 сегодня
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Василёк

нормальный человек такой дом не купит - энергетика не та. А денисов почему не хочет его выкупить ? Для него это - копейки. Продолжил бы историческое судьбу домика.

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2 2942
maks17

Возле 7 школы на светофоре такая же фигня при повороте налево к Широкой...

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13:04 сегодня
2 1288
Булкин

Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

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