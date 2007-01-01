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Обнинск

В Малоярославце ветер сорвал дорожные знаки

Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
0 260
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Они не выдержали порывов на улицах Загородной, Ивановской и Коммунистической, сообщили 22 ноября в администрации города.

На данный момент знаки уже вернули на свои места.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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