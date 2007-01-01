В Боровске провода начали убирать под землю

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Чистое небо», рассказали 21 ноября в администрации города.

Провода спрячут под землю на Каштановой аллее, площади Ленина и вблизи районной библиотеки.

- В ходе этого процесса будет заменено 18 опор, которые до сих пор нарушали целостность ландшафта, - пояснили в администрации. - Весной этого года уже были демонтированы устаревшие опоры на площади, что стало первым шагом к обновлению.