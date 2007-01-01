Ремонт моста чрез Протву завершился в Обнинске

Работы прошли на участке в 104 метра.

- На этом объекте не обошлось без сложностей, - рассказали 21 ноября в министерстве транспорта Калужской области. - Первый подрядчик сорвал сроки и не справился с поставленной задачей, поэтому нам пришлось расторгать с ним контракт и оперативно искать новых.

Восстановлено мостовое полотно, заменены деформационные швы, сделана гидроизоляция. На мосту положили два слоя асфальта.