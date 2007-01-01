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Обнинск

Ремонт моста чрез Протву завершился в Обнинске

Работы прошли на участке в 104 метра.
Дмитрий Ивьев
13:55 сегодня
0 242
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- На этом объекте не обошлось без сложностей, - рассказали 21 ноября в министерстве транспорта Калужской области. - Первый подрядчик сорвал сроки и не справился с поставленной задачей, поэтому нам пришлось расторгать с ним контракт и оперативно искать новых. 

Восстановлено мостовое полотно, заменены деформационные швы, сделана гидроизоляция. На мосту положили два слоя асфальта.

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Лента комментариев
M

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