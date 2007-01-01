+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Вандалы сломали лавочки в Боровске
Обнинск

Вандалы сломали лавочки в Боровске

Инцидент произошел на площади возле памятника адмиралу Сенявину.
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
0 190
Фото: РИЦ Боровского района.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 21 ноября, фото опубликовал районный информационный центр.

По информации администрации, в следующем году эти лавки поменяют на новые.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

...
Происшествия
Сильный ветер повалил деревья в Калуге
11:34 сегодня
1 1934
Василёк

все, что нужно знать о путинской системе.

...
Авто и транспорт
Калужскую область наградили за нацпроект «Безопасные качественные дороги»
11:13 сегодня
1 432
Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

...
Общество
21 ноября в Калуге открыли новый мост через Оку
10:28 сегодня
11 5680
дядя саша 1

В прошлом году рейс из минвод тоже посадили во Внуково и нам сказали что бы добирались до Калуги сами. Интересно а во Внуково ветер тише и снег не так метет?

...
Авто и транспорт
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Калуге из-за сильного ветра
10:26 сегодня
1 1914
Василёк

подвал жилого дома - это убежище ??? денисов в таком не хочет посидеть пару дней ? показать как там уютно и безопасно.

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
10:18 сегодня
3 5288
Василёк

а кто нашел, не подскажете ?

...
Происшествия
Пропавшего в Калуге 12-летнего мальчика нашли живым
10:16 сегодня
1 5338
Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:58 сегодня
3 5288
Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:53 сегодня
3 5288
mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

...
Общество
В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги
08:27 сегодня
2 9378
Василёк

как там скрепы с импортозамещением не оскорбились от таких названий ?

...
Спорт
Калужанки отличились на всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу
21:45 20.11
1 824
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ilh0ZkcxRGtsMUtqRjZ6SUJBWnZPZlE9PSIsInZhbHVlIjoiWC8rOVBXcVV3VzFadGZpcjFVQjZuZ2FHZkd2UndOVDlqa3A4ZmY2R3hiVWpJTXlldUpwc2lEaTdtSkFzaTY3aU9Za1VtaVZiQm0zd3R5Y2lzTXZURWlwMjF0Mk8yYURnOEw0MFMxbnVJaER1OHoxNkZaSnY0L3dZbU5JUzNXaGNRZml1YUhidlBGazFBeVlwdS8wZk53amx1aXNwMGk5STVXaUxxYUI3emdlT2FoNVE4b0NvcXFwNC8rWFBNd1BoZ2pMMUU0MGlzRXFYbTk1dGxONTZMKzMwcmF3MTRwdmlzcTFrNjRWT0xPWjNqRU95dUt6L0ZPRHVzdVkwRjh3SElqQ1EyU1VoVXIwb2duYkFNQThBZ1pzQk5TdEJBaVBsOHZkc0ZtWnczYUtyU3ZvbXZOZUlrV2xPUDNtZFBOVkEzZTYxdjlBaEMxMVRIWkU0ZWR0bE9tb1VYN0ZRRS9ub3B6a1pCYzQ2dFJERnE2dTFWakNaRzN4Wm1hWm5zVWtkQVJwRFpjcTA1cXR6QUREMmZlaHFGcjN1eE5tLzV3OXprSFBTa25wOXFPOFBBSTArc3YvUzgrUnhydVh4YTA1R2hEQ2s2NGRRMlJ3ZFV4NXZkVFRDLzd6bFh6VmUzSFExSjYvSm02S1VIRTFRbU5mTmJ3TXFLUkhvODJHUzdTekVRdFREUWs1TjljMmJrdWppVmlPb1pQaWd6b21MbWFLUHExL1k2ZmFCdVphNXk1SjdmODdYN2ZqNUhzWVR2cFVybmhjM0VKaVBSSG5CS2hsdEpaT3pOVWg3VUxYTzB4QkMrVTRaQlBLM2lRNXMxZ1VqTDZHRWc3QWczQWJVdGRXNyIsIm1hYyI6ImUxNjViNTBiMWIzMmNiYTRjNDdkMjcyOTE3NDczM2JkYWEzYmM5NzAxNjJmMzc3NmMyNWZkODM3OWJmMWQwZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjNVQ2REd1VrVFBtd2RJQnRTMHRLMXc9PSIsInZhbHVlIjoibUpna252N2tGZjhEV2FpN3FITnAwNWxBWmhpYUpMVGYySXpzNDdmOTVmanRzZXZmR0pZY3ZqbzdZNjYzMkVRcm4yaitKTGtESlBvL2Yvc21HMXE0eklLcCsxWVZrY29sQWcwaitsaXNaRTI0Y1g2V0FyRmhLbE4vejZzMlNENC9xejJHVmJaR0Y2TS9kR3ZpSnVqOVBRdzJFNGdqWFZYOHg3T2srencrbUZjNXJWL3Nvdy9TejJ5MVdTSjhEMUdTMGV1b2R3Y3R3UVdUd3FKMk1uT2N3SVptTGNNeFY3ZlVDc3ozc0dBYzE4bzA2blMvZXdIbUIxQ1oyZHg1U2FvTndQQWVuTkhJd0dXRjVaQnlOc2RwZkNpclByQ1I5TUVBL2k5VmRlRXRFU2hBaFcyNXJOS0tIdDdOT2tlRFk5WUdWbVdLR3owc29HUG5PU3pENTlPbjNVWXgwYTBFM2Y4ZVNyK2UxRlhZeDJBa1hZZ0NxVDBldEZPczNVWDdaaWZxU1VFb1VZSUVlVDczcnBqeDV5Z3VUZVlLbmVRSm9XdGtwTjkxNzNoODJMcWlhbEtzMzBab1krNVc4VmVxazY4dSIsIm1hYyI6IjY4MjkwMDlkYWZhMzllNjQ3ZDViYjBmZWUyNzRhNTAxMGQzOWVkNjc2YjIwNWZlMzgxOTQ1Zjc5NjdiNTUwMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+