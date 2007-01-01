Жителя Обнинска признали виновным в убийстве отца

Решение по этому делу вынес суд присяжных, сообщили 21 ноября в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло еще в 2018 году.

- В январе 2018 года подсудимый вместе со своей женой пришли в квартиру отца, где обнаружили его спящим в состоянии алкогольного опьянения, а своего ребёнка — оставленным без присмотра, - рассказали в СК. - Из-за возникшей неприязни подсудимый избил отца, а затем сдавил его шею руками и начал трясти. После этого они вместе с женой и сыном покинули место происшествия. Потерпевший скончался в своей квартире от полученных травм.

Теперь судебное разбирательство будет продолжено. Судья должен вынести приговор.