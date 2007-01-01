+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жителя Обнинска признали виновным в убийстве отца
Обнинск

Жителя Обнинска признали виновным в убийстве отца

Решение по этому делу вынес суд присяжных, сообщили 21 ноября в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
12:20 сегодня
0 280
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Преступление произошло еще в 2018 году.

- В январе 2018 года подсудимый вместе со своей женой пришли в квартиру отца, где обнаружили его спящим в состоянии алкогольного опьянения, а своего ребёнка — оставленным без присмотра, - рассказали в СК. - Из-за возникшей неприязни подсудимый избил отца, а затем сдавил его шею руками и начал трясти. После этого они вместе с женой и сыном покинули место происшествия. Потерпевший скончался в своей квартире от полученных травм.

Теперь судебное разбирательство будет продолжено. Судья должен вынести приговор.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

...
Происшествия
Сильный ветер повалил деревья в Калуге
11:34 сегодня
1 1934
Василёк

все, что нужно знать о путинской системе.

...
Авто и транспорт
Калужскую область наградили за нацпроект «Безопасные качественные дороги»
11:13 сегодня
1 432
Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

...
Общество
21 ноября в Калуге открыли новый мост через Оку
10:28 сегодня
11 5680
дядя саша 1

В прошлом году рейс из минвод тоже посадили во Внуково и нам сказали что бы добирались до Калуги сами. Интересно а во Внуково ветер тише и снег не так метет?

...
Авто и транспорт
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Калуге из-за сильного ветра
10:26 сегодня
1 1914
Василёк

подвал жилого дома - это убежище ??? денисов в таком не хочет посидеть пару дней ? показать как там уютно и безопасно.

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
10:18 сегодня
3 5288
Василёк

а кто нашел, не подскажете ?

...
Происшествия
Пропавшего в Калуге 12-летнего мальчика нашли живым
10:16 сегодня
1 5338
Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:58 сегодня
3 5288
Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:53 сегодня
3 5288
mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

...
Общество
В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги
08:27 сегодня
2 9378
Василёк

как там скрепы с импортозамещением не оскорбились от таких названий ?

...
Спорт
Калужанки отличились на всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу
21:45 20.11
1 824
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IllyMjl1ZFpnUEdzTTB1dGV0VmF1UUE9PSIsInZhbHVlIjoiMHpubEhneWFsdERDdko2eEhPS3NQYWFWcSt0VXRmMVVnUnplWUNMTDQ0VnM0b2VySlZ6OWJDMlUrbjhsczU3bmovZklqUmtqTlh5Nk4vdVU3MzlKTlIwYWtTOC92MWR6Q29YRUV5Wk85dml3akFGTTBqL1hmQVNVODJadDVRSElZc2FwZjloSGMwOUIvOFR1QWZWNDVWNmp3U2JUcGp5amFWODlKaURzZHBlN0srWGFvbXVEem5BVHN6cHcwQy9TRDlWZERmSXVUUGZWRE9aT1Y5dVlIcHhwZEJLSEQzQ1dQaGJIWDVNWUtLMkJDVGc4Zk85cGk4WjN3bWdXazVJVGp3WTZVczJaTDJhUG1VazNLTVI4by83dmtvZWJqbzRvUG9kU3BzLzY0OWVrenJkUHJTS3VMN3M0ZlF4OUxNNGIxdFVHbmJ5eXY1NE9tTGVlS29ORkJXK3BNcGgwWkFLcVZYQ1N3bE5FQUd0eDJTekI0aW94aGhoUkV5ditFOENIM3FBWUQ3dzJGdDJqN0dpYXlzeFBnL24xdXlZM1ZSMHBWcjlndkhrbUd5ZWxjK1BKTkFDVUd1OXZJUDkyY1NHRDZTM3VxRldnck9nYVppWVZWVVFoUDVUWW9xLytHeEo0R2xld0ZUTDZIanp6aUloenZTeUEwYlJ3Q0lvSi9DNHRXWXhZMzRPYmdQak1RUDRXOFRqdHVTcWpmVkNnMHF1V1VxS2IvQTNMTkJXbGNUK3hpU1d3V3UvalhlbjdpcWZEMUw5d2piRCtDL0ZCVFBUSi96VS8wSTdMd1RqQ21mSXVBbnRJQ1pqdTR5SGM4S0hGeTloTGJrRVhBZks0b2ZPayIsIm1hYyI6ImMwNmFjY2I0Y2NkMzIxYjQzYzdjNGFhOGZkMjllN2JjZmVhZTAwMzY3YjA2Y2UyMzEwNGZkMDBlODI4MjE2ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IldNOFZpck9raWJmdGdJcmNtZVdKRHc9PSIsInZhbHVlIjoibU9aUkVlUnZXaGpoTkxyRkdJdStWcE1QRHR0K0tqaFBSL0oyL3dGMHZ1NXFBNWxBa1djTEdVUTJ3YWJyWEIrZitiQ21vQlZtbTQvUlB3K1BuV0hCTjBVWDlFZE16bWVxNnU1cDJGTkpYSS9rSDhnbENlRHhsVnd5NWJEM1l0YlhnUjE5MGI3S0RUT0szZGFtMkpsT0JsMUpaTldZcWNxVEkvZHM3WGRCZHNvRnB3RUdnRUQvR2ZDak50YlhsOUVrbG9hSFJCK3BvbTVwSUU3NndqZTVnK2NLM1h4RzJBNURqdVpsOFZaVFhlZmU3VVpGZkxoa2hOQmgwMmtQV0oxQ2lYakNwS1ozSTd5OS83aG1Ya3FHc2VFNTJvWUZVR0xTRUl0UlJxdUFPTkdnOFRwd29MVys0TTcrSVpnVTdNbW4wR040c1dDT3MrQjM2bmxheVllaC9qdEE5OGVQVDJCVlZwaUNzOU1XNmM1c3dXeDVlYk1SeitLb3RXMHozaVJVdW82SkE3N0V5WU52ell5NFpKV2RUUnZRSmZQZjcxOUJUVTNsWDVNMlFlOTE5aStVT2ZWRWwrb2I0cnp1dEpNWSIsIm1hYyI6ImRjNmQ4ZTdmZWM4ZjQ1OWY4ZDQ3ODk3NzE5NmUzNTI0MTJlNWQ3ZWE5MWMzNjk3MTI5MTVjZDBlYTNiNTEyOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+