В Обнинске отведут дождевую воду в пруд

Ремонтные работы проходят в районе Белкинских прудов, рассказал 21 ноября и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- Проводятся работы по организации отвода дождевой воды в пруд со стороны парка, восстановлению основания под укладку плитки, формируются склоны с послойным трамбованием, - прокомментировал чиновник. - Переложены кабели освещения, производится укладка георешетки.

Также прочищены и перезаложены дренажи с поверхности плитки.

На следующий год запланирована перекладка плитки на пешеходной дорожке вдоль прудов со стороны дороги.