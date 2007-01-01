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Обнинск

В Обнинске отведут дождевую воду в пруд

Ремонтные работы проходят в районе Белкинских прудов, рассказал 21 ноября и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
10:18 сегодня
0 298
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- Проводятся работы по организации отвода дождевой воды в пруд со стороны парка, восстановлению основания под укладку плитки, формируются склоны с послойным трамбованием, - прокомментировал чиновник. - Переложены кабели освещения, производится укладка георешетки.

Также прочищены и перезаложены дренажи с поверхности плитки.

На следующий год запланирована перекладка плитки на пешеходной дорожке вдоль прудов со стороны дороги.

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Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

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