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Обнинск

Квартира загорелась в Ермолино

Пожар произошел около 7 утра в четверг, 21 ноября, в доме на улице Фабричной.
Дмитрий Ивьев
08:42 сегодня
0 296
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, горела стиральная машина. Закопчено все помещение.

В результате пожара никто не пострадал, рассказали в МЧС.

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Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

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Василёк

все, что нужно знать о путинской системе.

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Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

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Василёк

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а кто нашел, не подскажете ?

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Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

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Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

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mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

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как там скрепы с импортозамещением не оскорбились от таких названий ?

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