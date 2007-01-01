В Малоярославце забросали мусором улицу Донскую

О проблеме в среду рассказали в администрации города.

Утром 18 ноября там вывезли крупногабаритные отходы с контейнерной площадки.

Но уже днем в этот день местный житель вывез к контейнерам несколько садовых тачек мусора, который там нельзя складировать.

- В итоге за считанные минуты на контейнерной площадке по улице Донской образовалась гора отходов, не относящихся к ТКО, не подлежащих вывозу региональным оператором, - прокомментировали в администрации. - Данные отходы будут вывезены в рамках ликвидации несанкционированных свалок, которая происходит раз в месяц! Такая ситуация происходит ежедневно на большинстве контейнерных площадок города.