Руководство Обнинска отказалось увольнять директора «Кванта»

С представителями футбольного клуба 20 ноября встретился и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- В минувшем сезоне обнинский клуб выступил неудачно – 15 место во Втором дивизионе и перспектива покинуть профессиональную лигу, - прокомментировал чиновник. - Директор ФК «Квант» Лев Александрович Березнер всю ответственность за результат взял на себя и написал заявление о сложении своих полномочий. Разговор был обстоятельный. Понимаю руководителя, решившего поступить по-мужски. Однако, считаю такой шаг излишне эмоциональным и несвоевременным, поэтому заявление не принял.

Он попросил команду готовиться к новому сезону.