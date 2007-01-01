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Обнинск

Руководство Обнинска отказалось увольнять директора «Кванта»

С представителями футбольного клуба 20 ноября встретился и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
11:33 сегодня
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- В минувшем сезоне обнинский клуб выступил неудачно – 15 место во Втором дивизионе и перспектива покинуть профессиональную лигу, - прокомментировал чиновник. - Директор ФК «Квант» Лев Александрович Березнер всю ответственность за результат взял на себя и написал заявление о сложении своих полномочий. Разговор был обстоятельный. Понимаю руководителя, решившего поступить по-мужски. Однако, считаю такой шаг излишне эмоциональным и несвоевременным, поэтому заявление не принял.

Он попросил команду готовиться к новому сезону.

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Лента комментариев
Meshootka

"Чиновники заявили, что претензий к подрядчику нет. Затягивание сроков власти не комментировали". Всё что можно сказать о качестве "проверки".

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:24 сегодня
3 900
M

булыжником каким то замостили

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:20 сегодня
3 900
M

Плитка там слишком грубая. У меня проблемы со спиной и стало неудобно ходить там.

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:19 сегодня
3 900
best85

Во какой "супер герой" вначале разрешил,затем запретил ! Можно подумай что вырубать начали без предварительного согласования проекта !

...
Общество
Дмитрий Денисов запретил рубить деревья на Кубяка
10:16 сегодня
4 1534
maks17

Может это и правильно, раз не успевают.А ямы и трещины на Первомайской заделать-это по силам?

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
10:12 сегодня
2 764
shurup

В 2006 году товарищ Артамонов, анонсируя план "Калуга 650", говорил, что через пять лет в Калуге будет проживать 650 тысяч человек.

...
Обнинск
Обнинску прогнозируют прирост населения
10:11 сегодня
2 1070
Meshootka

Раскопать и бросить, но обязательно пообещать "что как только - так сразу". Чувствуется хозяйский подход к проблемам города. (фейспалм).

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
09:53 сегодня
2 764
mrTJohn

Смешно. Рыбака если с сетью поймают, сотни тысяч штрафов. Травить рыбу гораздо дешевле чем есть или продавать.

...
Обнинск
За загрязнение Протвы компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей
09:46 сегодня
1 492
harier

Вобщем, как я и говорил.

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
09:03 сегодня
5 4324
Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
08:09 сегодня
5 4324
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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