+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске появился новый арт-объект
Обнинск

В Боровске появился новый арт-объект

Фото во вторник, 19 ноября, опубликовал районный информационный центр.
Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
0 632
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Робота изобразил местный художник с псевдонимом Postoronny.

Герой указывает в сторону другого примечательного места в городе - «Звездолëта».

Свою работу автор назвал «Привет лунатикам».

Новости по тегу
общество обнинск
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

"Чиновники заявили, что претензий к подрядчику нет. Затягивание сроков власти не комментировали". Всё что можно сказать о качестве "проверки".

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:24 сегодня
3 900
M

булыжником каким то замостили

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:20 сегодня
3 900
M

Плитка там слишком грубая. У меня проблемы со спиной и стало неудобно ходить там.

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:19 сегодня
3 900
best85

Во какой "супер герой" вначале разрешил,затем запретил ! Можно подумай что вырубать начали без предварительного согласования проекта !

...
Общество
Дмитрий Денисов запретил рубить деревья на Кубяка
10:16 сегодня
4 1534
maks17

Может это и правильно, раз не успевают.А ямы и трещины на Первомайской заделать-это по силам?

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
10:12 сегодня
2 764
shurup

В 2006 году товарищ Артамонов, анонсируя план "Калуга 650", говорил, что через пять лет в Калуге будет проживать 650 тысяч человек.

...
Обнинск
Обнинску прогнозируют прирост населения
10:11 сегодня
2 1070
Meshootka

Раскопать и бросить, но обязательно пообещать "что как только - так сразу". Чувствуется хозяйский подход к проблемам города. (фейспалм).

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
09:53 сегодня
2 764
mrTJohn

Смешно. Рыбака если с сетью поймают, сотни тысяч штрафов. Травить рыбу гораздо дешевле чем есть или продавать.

...
Обнинск
За загрязнение Протвы компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей
09:46 сегодня
1 492
harier

Вобщем, как я и говорил.

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
09:03 сегодня
5 4324
Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
08:09 сегодня
5 4324
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkNXbnBsazlQN21rTUZlZHRwZWJXb3c9PSIsInZhbHVlIjoiRm9yY3o2QmtybXNEUHFMRjBjL1liRmp3ckFMVUMvOEQwTjVENFpHZWo0Yy8yeVRVcGVEbkMvVnd4UG9tcHJvQnIwaWFSdUtPb3I0WWRodjR1S1o5MitGWlJhSjk5bGxHUzhpeFpaZE9xQUFQNFpGdG9RNFZha2ZMTnNZa1FxcFpPa1laNzJSc0NXcmxPYmhheHJjRGEySk44eEZUbmtsOVJweExESzgwNkNESjdtZXBRYW14UFJwam1VVWdSQkhMRFFGYktGU1VyWm93R085L3E0RHBXZDNBU1VuZEYwSUtCLy9YVVdRM0lzVEFEbG9JRjhya1JBVkt6cTFwZ0NxVDkxNEs2MnhpZTBGbURWNUEreGhiOFdhVGUzTTNKWmxNNzNzVmNFNVpJQWVOaG9vaEN0cUxoLzJkZFloL1ZzN20rMjA5WndrUXBSRVJsRjdKWTFVQnUwT2pHN3BOQW50QjUvNmVpSURLMWJVQTFFeVdxRmtQWHlxNUw1YitZU1V4WTZvVnpaSzViVmpDb0I0SkVqNCtMWjZTazNQVlV1c0Y2RGlNaW43QlVCd214K3crVFp4V3o4dUo0ZytscUpCNjY2NHlIa2dOa2xWOGg0N0w2czFab3ppS2dEbTZrT2w0QndJazRuM1U2VStzdHVyY0hrRTZ2K0RqbGpxRmRSR2JnNnl0MmlLQm5VNGhxM25mOEFoaGpFTjVlQmh3cDh3bnpISlhFQTVjaVR1SFlJT0tLa1RaR2hXcmRidXVWUE1PYTVXOEJWbFFqR00wSHZJcGpVYmdtMnQ4VmRJVDg1WGVOWVdYMGVIa1A0ZjdMZVcxQkUyUm15UVIvSkx6R0JrRyIsIm1hYyI6ImZjNzMzMDk4ZDA5Y2YxNDA4YjA2OGE2ZjVjYjZmNmI4OWFmNzdlZjg0MDFiZjFhMDg0ZWY1NWQ5Mjk0MmZmYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjdoY0tRZ1VreW93eCswUUw4b3Z1QVE9PSIsInZhbHVlIjoiUDYvWFgvUlBvWHBhdWNEMEQwdzltTmNFK1VOamNXa3kxOUd0Y3h2UU16bW42cFVzNDB0bUM5TWFWR1ZKQzFPMmlDOWErVS81NEZoWno5c2plNjlPb3hCZEdwMFJxcVFzYm55M292UEU0VkI4aUVaOHhzN1ZJY2tFLzRPZjhFT2loOTZzdjc4OWxCWWFzNmxxVGJML3VxM3ErTUNQR0lWell3b3dMQm1CcEovR0xvMzdGZmVFMU9kWnJFS096OS9oZVlYOFVFaEtJZ01JdEZOa2JGelRLNm5XYk5RRzBuWmkxTWRoRjRkNkZnRWZicEdreGwrb0NvNDd3My80RFl3Vjc4d1BYTjIvSUZGSkZ0L0I0S3BYdXMvb2F2RWduWTd0UUdTQ1cydlB0VnJpSSsrRDZhU0RwRVJ3M3RLMnFteEVLRG12cWtpSk0yT0xOc2xQWThUMDdxZGo0NFFGbVRYRTdzZ3BMelAydVd4N3VjeWxqN0V0RUZ5NlZSUkNYOEFPcG95aVVGQThvUG1qVlcyMHAyUXl1QTRTZjhqNy91Q2dCZGxiaUhPTnhCdnZyODlYS3l6ejJNa3dVRnpXYUZZNiIsIm1hYyI6ImJkMmNkMTdiYjIzZDUzOGM5ZjgzYTBiMzY4NmQwZGU2MDVkYzczNTUwYzU4MTAzZDg1ODY3OGQ1YjdkYWFiYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+