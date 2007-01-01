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Обнинск

За загрязнение Протвы компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей

Калужская прокуратура 19 ноября рассказала о результатах проверки в Жуковском районе.
Дмитрий Ивьев
09:38 сегодня
0 228
Фото: прокуратура Калужской области.
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Одна из компаний, которая оказывает там услуги туристам, сбрасывала сточные воды в ручей, впадающий в Протву.

На виновников завели несколько административных дел.

Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Кроме того, компания очистила территорию, прилегающую к очистным сооружениям.

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Лента комментариев
Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

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Mihey

При помощи кого прирост населения, мигрантов?

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07:53 сегодня
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VGA

Пешеходы надеются, что водители права не купили, а читали ПДД. У пешехода нет обязанности пропускать выехавших на перекресток, им достаточно зеленого света светофора по ПДД.

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Александр KU

Страшно, очень страшно

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23:57 19.11
1 6716
Неместный..

До начала расширения Синих мостов там было меньше машин, и насколько я помню, там ставили знаки, запрещающие парковку. Пока было строительство, знаки видимо убрали. И на Московской, где Кадви запретили парковку. И вот они перебрались на Путейскую.

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22:21 19.11
4 3954
L t

Сегодня утром там была большая пробка. Полоса для движения со стороны Путейской до Синих мостов всего одна. Куча припаркованных авто. В итоге и те кому "налево" на Тарутинскую и те кому "направо" на Глаголева все стояли, "направо" они уйти не могли даже без светофора, т.к. им мешали припакованные автомобили и они ждали пока люди не свернуть "налево" на Тарутинскую. Парковку там надо запрещать, а то пробка будет расти до Гурьянова.

...
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20:28 19.11
4 3954
ILR

А на фото - это конечный результат?. 😮 И сколько стоит данная красота?...

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mrTJohn

На шторы теперь придется собирать по новой.

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mrTJohn

Пинки и маты... такое нынче время.

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17:15 19.11
1 2394
Неместный..

Можно поставить регулировщика туда? А то стоят и ждут зелёного при повороте направо на Глаголева. Люди забыли ПДД.

...
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16:42 19.11
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