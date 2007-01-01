За загрязнение Протвы компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей
Калужская прокуратура 19 ноября рассказала о результатах проверки в Жуковском районе.
Одна из компаний, которая оказывает там услуги туристам, сбрасывала сточные воды в ручей, впадающий в Протву.
На виновников завели несколько административных дел.
Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Кроме того, компания очистила территорию, прилегающую к очистным сооружениям.
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