За загрязнение Протвы компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей

Калужская прокуратура 19 ноября рассказала о результатах проверки в Жуковском районе.

Одна из компаний, которая оказывает там услуги туристам, сбрасывала сточные воды в ручей, впадающий в Протву.

На виновников завели несколько административных дел.

Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Кроме того, компания очистила территорию, прилегающую к очистным сооружениям.