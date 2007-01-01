Калужской области передали часть федеральной трассы
Теперь за дорогу А130 в черте Малоярославца будут отвечать региональные службы, сообщили в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».
Области передан участок между 118 и 125 километрами федеральной дороги.
- Этот процесс является важным шагом к созданию дополнительных стимулов для развития местной экономики, - прокомментировали дорожники.
В 2023 году на этом участке федералы провели ремонт.
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