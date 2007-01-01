532 Фото: Яндекс.Карты.

Калужской области передали часть федеральной трассы

Дмитрий Ивьев

Теперь за дорогу А130 в черте Малоярославца будут отвечать региональные службы, сообщили в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

Дмитрий Ивьев 532 Фото: Яндекс.Карты. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники