Житель Обнинска перевел мошенникам 1,6 миллиона рублей
Мужчина стал жертвой преступников, когда искал в интернете возможности дополнительного заработка, сообщили 19 ноября в полиции.
Мошенник позвонил ему под видом аналитика и предложил инвестировать деньги.
За четыре дня обнинец перевел около миллиона рублей. Потом отправил еще 600 тысяч, которые попросил у своей жены.
Но вернуть сбережения он не смог. Преступник перестал выходить на связь
Полиция ведет расследование уголовного дела о мошенничестве.
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