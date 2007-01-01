Житель Обнинска перевел мошенникам 1,6 миллиона рублей

Мужчина стал жертвой преступников, когда искал в интернете возможности дополнительного заработка, сообщили 19 ноября в полиции.

Мошенник позвонил ему под видом аналитика и предложил инвестировать деньги.

За четыре дня обнинец перевел около миллиона рублей. Потом отправил еще 600 тысяч, которые попросил у своей жены.

Но вернуть сбережения он не смог. Преступник перестал выходить на связь

Полиция ведет расследование уголовного дела о мошенничестве.